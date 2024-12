A + A -

Le député Gebran Bassil, président du Courant patriotique libre, a affirmé lors de l’inauguration du marché de Noël de Batroun, que cette ville, comme chaque année, revêt ses habits de fête et se consacre en tant que capitale de Noël. Il a souligné que Batroun porte le message de joie, d’amour et de générosité, des valeurs qui y sont profondément ancrées. Tout comme elle a accueilli ses habitants venant de la Békaa, du Sud et de Beyrouth, elle ouvre aujourd’hui ses portes à tous les Libanais pour qu’ils partagent ensemble la joie de l’amour et du don.

Bassil a insisté sur le fait que « chaque année, et malgré les circonstances difficiles, nous tenons à célébrer Noël à Batroun et à la consacrer comme l’une des capitales de Noël dans le monde, en défiant les obstacles, en particulier la guerre, que l’on ne peut surmonter que par la paix. Chaque fois que nous sommes confrontés au choix de céder face à la guerre ou de continuer, nous choisissons de continuer. »

Il a ajouté : « Tel est le sens de Noël, la naissance de la paix, la naissance du Christ qui a apporté la paix à l’humanité. C’est également le sens primordial de notre lutte : la paix. »

Bassil a souligné qu’« il n’est possible de mettre fin à la guerre qu’avec la paix. Une trêve, un cessez-le-feu ou l’arrêt des hostilités ne constituent pas une paix véritable. » Il a expliqué : « La paix se réalise à travers les droits et la justice. Certes, ce sont les dirigeants qui discutent et négocient pour parvenir à la paix, mais ceux qui la construisent, ce sont les peuples et les enfants, les enfants de Noël. »

Bassil s’est dit fier que « nous soyons un peuple de paix et que personne ne puisse nous reprocher de vouloir vivre en paix, la paix de Noël et celle du Christ, qui nous a appris à vivre dans la paix. »

Et d’ajouter : « C’est pour cela que nous créons la paix, que nous vivons la paix, cette paix qui procure de la joie aux enfants. Chaque année, Batroun l’ a fait vivre grâce au comité Capitale de Noël, à la municipalité, à l’église, aux exposants et aux habitants de Batroun, qui acceptent l’ambiance perceptible des festivités pour que Batroun reste une ville dynamique, pleine de mouvement et d’amour, accueillant avec joie et générosité et demeurant unique par son hospitalité et par la joie qu’elle offre à tous. »