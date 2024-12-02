بو حبيب: وحدها الدبلوماسية والإلتزام بالتطبيق الشامل والمتوازي للقرار 1701 فتحت نافذة في جدار الأزمة

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وزير الخارجية عبدالله بو حبيب من المؤتمر الوزاري لتعزيز الإستجابة الإنسانية في غزة:

-لقد أعلنا بكل وضوح بأن خيارنا الدائم الدبلوماسية، والدفاع عن النفس عندما نتعرض لإعتداء.

– نجدد تعهدنا الوفاء بإلتزاماتنا وفقاً لمندرجات القرار الأممي، والترتيبات الصادرة الأسبوع الماضي (بتاريخ 26/11/2024) ببيان مشترك عن الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا.

– غير أن الإستقرار والسلام المستدام لن نحصل عليه قبل إنهاء إحتلال إسرائيل لكافة الأراضي اللبنانية.

– وحدها الدبلوماسية والإلتزام بالتطبيق الشامل والمتوازي لقرار مجلس الأمن 1701 قد فتحت نافذة في جدار الأزمة.

-العالم اليوم مدعو إلى وقفة ضمير لتأمين إحتياجات إخواننا في غزة الإنسانية كي لا يفقد إنسانيته، وتسود فيه شريعة الغاب.

– لقد تأسست الأونروا كملاذ أخير لتأمين الخدمات التعليمية والاستشفائية الأساسية للاجئين للفلسطينيين، بعد أن تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تدعو الى حل الدولتين. فلا تدعوا أحداً يقتل هذا الأمل بمستقبل أفضل للشعب الفلسطيني، من خلال وقف تمويلها أو عملها.

– إن استمرار دعم الأونروا وتعزيزها يتخطى الدوافع الإنسانية، ويشكل ركيزة أساسية لإيجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، يتماشى مع حل الدولتين ومبادرة بيروت العربية للسلام لعام 2002.