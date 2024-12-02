الرقيب مهدي خريس "شهيدا" بعد استهدافه بصاروخ من مسيرة اسرائيلية...!

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صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة، قِسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة البيان التالي:

بتاريخ 2 - 12 - 2024، استهدفت طائرة مسيّرة تابعة للعدوّ الإسرائيليّ بصاروخ موجّه، الرقيب مهدي خريس أثناء قيامه بواجبه الوطنيّ، وهو من عديد مديريّة النبطيّة الإقليميّة في أمن الدولة، ممّا أدّى إلى استشهاده.

تنعى المديريّة العامّة لأمن الدولة الرقيب خريس، وما يلي نبذة عن حياته:

- وُلد في ليبيا في 19 - 1 - 1999

- تطوّع في المديريّة العامّة لأمن الدّولة بصفة مأمور في 24 - 10 - 2018

- نال تنويه المدير العامّ لأمن الدّولة

- بعد استشهاده في 2 - 12 - 2024 ، رُقّي إلى رتبة رقيب ونال وسام الحرب ووسام الجرحى والميداليّة العسكريّة وميداليّة المديريّة العامّة لأمن الدّولة.

يُصلّى على جثمانه الطاهر غداً ويُدفن في جبّانة دِبِّين كوديعة، على أن يُقام له تشييع لاحق في بلدته الخيام، عندما يسمح الظرف بذلك.