من هو مسعد بولس الذي اختاره ترامب مستشارًا للشؤون العربية والشرق الأوسط؟

A + A -

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تعيين مسعد بولس مستشارًا كبيرًا للشؤون العربية والشرق الأوسط. فمن هو مسعد بولس؟ رجل أعمال لبناني أمريكي، وهو أيضًا والد زوج ابنة ترامب، تيفاني ساعد ترامب في استعادة ولاية ميشيغان الحاسمة من خلال كسب أصوات الأمريكيين العرب الذين أصيبوا بالإحباط من سياسات جو بايدن الداعمة لإسرائيل في حربها ضد "حماس" في غزة و"حزب الله" في لبنان، وفقًا لمسؤولي حملة ترامب طمأن الأمريكيين العرب خلال الحملة الانتخابية بأن ترامب ملتزم بإنهاء الحروب في الشرق الأوسط يتمتع بعلاقات مع عدة أطراف في السياسة اللبنانية، بما في ذلك "التيار الوطني الحر" (حزب مسيحي متحالف مع حزب الله) و"حزب القوات اللبنانية"، وفقًا لتقارير إعلامية. لديه معرفة بسليمان فرنجية، زعيم "تيار المردة" المسيحي وأحد مرشحي "حزب الله" في الانتخابات الرئاسية اللبنانية لعام 2022-2024 لعب دور الوسيط بين ترامب والرئيس الفلسطيني محمود عباس في الماضي، حيث التقى بعباس على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر. ووفقًا لمسؤول فلسطيني كبير، أعرب عباس عن استعداده للعمل مع ترامب لتحقيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لديه أصدقاء مقربون من الرئيس السوري بشار الأسد، بحسب تقارير إعلامية