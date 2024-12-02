"نتطلع إلى مرحلة جديدة"... مولوي: المواطنون أثبتوا أنّهم قد نجحوا في الاختبار وحافظوا على الوحدة الوطنية

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عقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي اجتماعاً في مكتبه بالوزارة مع المحافظين، لبحث التدابير على صعيد المحافظات بعد وقف إطلاق النار ومواكبة العودة وقال اثر الاجتماع: ان المحافظين" أثبتوا أنّهم محافظون وحافظوا على كل المناطق اللبنانية بكل وطنية وجهد بالرغم من كل الظروف الصعبة".

وقال:" اليوم أردنا أن نلتقي مع المحافظين من كل لبنان والذين حافظوا على ضيوفهم وعلى أهلهم وعلى لبنان بتواصل دائم معنا ومع الهيئة الوطنية ومع النازحين والمضيفين وكل الأطراف اللبنانية بكل التزام بالقانون".

اضاف:" استطاع المحافظون في هذه المرحلة أن يتخطوا الأزمة الصعبة بالكثير من الحرفية، وقد وجهنا العزاء لمن استشهدوا في الجيش اللبناني والدفاع المدني أيضاً و نوجه العزاء لكل من استشهد من الموظفين في كل المحافظات والبلديات"، مشيرا الى ان" المواطنين أثبتوا أنّهم قد نجحوا في الاختبار وحافظوا على الوحدة الوطنية على اختلافهم ضيوفاً ومضيفين".

واوضح مولوي انه تم خلال الاجتماع تقويم مرحلة النزوح التي" تراجعت اليوم بحيث أنّ الغالبية من النازحين عادوا بكرامة إلى بلداتهم وقراهم".

وقال:" نحن اليوم نتطلع إلى مرحلة جديدة من تثبيت الشرعية وبناء الدولة اللبنانية وهذا الأمر كلّ المواطنين شركاء فيه مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وكافة أجهزة العمل المحلي والبلدي".