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عشاء للجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية في بروكسيل لدعم الجسم الطبّي.. رئيس الجمعية: نسعى الى تجميع الطاقات الطبية اللبنانية في أوروبا لتكون في خدمة لبنان في هذا الظرف

2
DECEMBER
2024
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نظمت الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية حفل عشاء في بروكسيل دعماً للبنان شارك فيه أعضاء الجمعية والأطباء المتواجدين في بروكسيل كما حضر حفل العشاء رئيس الجمعية الدكتور ايلي حداد.
البداية وبعد النشيد الوطني اللبناني ، كانت كلمة لعضو الجمعية المسؤولة عن فرع بروكسيل الدكتور مهى ديب شكرت خلالها الحاضرين على مشاركتهم في العشاء ودعمهم لكل الجهود التي تقوم بها الجمعية من أجل مساعدة لبنان.
بعدها ألقى رئيس الجمعية الدكتور ايلي حداد كلمة الى أننا "ومنذ العام 2020 تاريخ انشاء الجمعية الطبية كثفنا الجهود ووصل عدد الاطباء والمنتسبين الى الجمعية الى أكثر من 840 طبيب وممرض وعامل في الحقل الطبي متواجدين في 12 بلد أوروبي، والهدف الاساس كان تجميع الطاقات الطبية اللبنانية في أوروبا من أجل المساعدة على خدمة هذا البلد"، مشيرا الى أنه "كانت لنا محطة في "كورونا" وبعد إنفجار المرفأ قمنا بتحرك وارسالنا سبع حاويات تتضمن مساعدات الى لبنان، واليوم ومن جديد نسعى الى تجميع أكبر عدد من المساعدات الطبية وغيرها من أجل دعم الجسم الطبّي في لبنان".
الدكتور حداد أكد أننا "جميعا جنود في خدمة الصحّة في لبنان"، لافتا الى أننا "وعلى مدى الشهر الماضي أنشأنا عدة نقاط لتجميع المساعدات في عدة نقاط في فرنسا وأوروبا ويفترض أن تنطلق هذا الاسبوع حاوتين تحملان مساعدات طبيّة باتجاه لبنان".
حداد شكر منظمي العشاء في بلجيكا وخص بالشكر الدكتورة مهى ديب، دكتور ريما حويس ودكتورة نادين أبي عبدالله. داعيا جميع الاطباء والعاملين في الحقل الطبي في بلجيكا وهم من أصول لبنانية الى الانتساب الى الجمعية، لافتا الى أنه "وبوجودكم ودعمكم وخبراتكم ستنمو وتتوسع شبكة المنضوين الى الجمعية وكلما ازداد عددنا أًصبحنا أكثر فعالية ويمكننا مساعدة لبنان بطريقة أفضل".
وقد حضر الحفل عدد كبير من أبناء الجالية وخاصة من الأطباء والعاملين بالحق الصحي واغلبهم يتبؤؤن مراكز عالية من ضمن النظام الصحي البلجيكي.
هذا وتستمرّ الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية بتنظيم نقاط لجمع المساعدات من أجل لبنان، وآخرها كان في 23 -24 تشرين الثاني 2024 في فرنسا حيث تم جمع عدد كبير من المساعدات الطبيّة وتم ارسالها بالحاويات التي انطلقت باتجاه لبنان.
تجدر الاشارة الى أن الجمعية الطبية تنظيم أيضا الى جانب عملها الانساني خليّة للدعم النفسي لمساعدة الشباب الذين هم من أصول لبنانية وتأثروا بالحرب في لبنان وستنظم الجلسة الأولى في السابع من كانون الاول 2024.

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