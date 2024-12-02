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الأمم المتحدة: لوقف فوري لإطلاق النار في سوريا

2
DECEMBER
2024
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دعا المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة آدم عبد المولى، إلى "وقف فوري للأعمال القتالية في مدينة حلب شمال غربي سوريا"، وإلى الحوار بين الأطراف.

واعتبر في بيان، أوردته "روسيا اليوم"، أن "التصعيد الأخير للأعمال العدائية في حلب والذي بدأ في 27 تشرين الثاني الماضي، أسفر عن خسارة مأسوية لأرواح المدنيين الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية وتعليق الخدمات الأساسية". 

وقال: "إن هذا التصعيد الأخير للأعمال العدائية يأتي في وقت يضطر عدد لا يحصى من الناس، الذين عانى الكثير منهم بالفعل من صدمة النزوح، إلى الفرار مرة أخرى، تاركين وراءهم منازلهم وسبل عيشهم".

وحث "كل أطراف الصراع على وقف الأعمال العدائية على الفور وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين بما في ذلك سلامة عمال الإغاثة".

وشدد على أنه "لا ينبغي لشعب سوريا أن يتحمل المزيد من المعاناة"، داعيا إلى "منح الحوار فرصة".

وذكَّر بأن "الأزمة السورية لا تزال واحدة من أشد الأزمات الإنسانية حدة في العالم"، مشيرا إلى أنه "قبل تدفق أكثر من نصف مليون عائد ولاجئ من لبنان منذ أيلول، كان هناك أكثر من 16.7 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية".

وحذر من أن "هذا العنف الأخير يضيف المزيد من الأرواح التي تحتاج الآن إلى الإنقاذ بشكل عاجل".

وأكد أن "المجتمع الإنساني يظل ثابتا في التزامه تقديم المساعدات المنقذة للحياة للمجتمعات المتضررة، وأن فريق العمل الإنساني في سوريا يتمسك بتصميمه على البقاء وتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية لتخفيف معاناة الشعب السوري المتضرر". ودعا إلى "الالتزام الصارم بالقوانين الإنسانية الدولية وقوانين حقوق الإنسان".

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