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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

يواصل العدو الاسرائيلي، ومنذ اليوم الاول لبدء سريان الهدنة، على استفزاز لبنان بعشرات الخروقات يوميا للاتفاق، وسط غياب مريب لدور اللجنة الدولية التي تترأسها الولايات المتحدة الاميركية ، والتي يفترض ان تمنع هكذا خروقات.



ولا تقتصر استفزازات العدو على اطلاق النار وقصف مواقع معينة، انما يواصل نسف وجرف المنازل والمباني، ويتمدد باتجاه قرى وبلدات لم يتمكن من بلوغها خلال فترة الحرب.

52 خرقاً بـ 24 ساعة

وأصبح واضحا ان العدو لا يأبه بالاتفاق وبنوده، وسيواصل التعدي عليه دون رادع. وهو ما تحدث عنه صراحة وزير المالية «الاسرائيلي» بتسلئيل سموتريش، حين قال ان «إسرائيل لن تنتظر أي آلية، وستواصل العمل لإحباط أي تهديد أو محاولة من حزب الله لاستعادة قدراته».

وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن «فرنسا أوضحت «لإسرائيل» أنه خلال 24 ساعة وقع 52 خرقا «إسرائيليا» لوقف إطلاق النار لم يمر عبر آلية المراقبة».



واكدت الصحيفة أن «فرنسا حذرت «إسرائيل» من خطر انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان» بسبب الانتهاكات الإسرائيلية».

تحرك حكومي

وأشارت مصادر قريبة من حركة «امل» وحزب الله الى ان «ما يحصل غير مقبول، ولا يمكن السكوت عنه، والمطلوب من الحكومة التحرك بقوة للتصدي لهذه الانتهاكات، والا اعتبر العدو ان لبنان لا يأبه بما هو حاصل، وبالتالي سيوسع هذه الانتهاكات في الايام المقبلة»، مشددة على ان «حزب الله ملتزم تماما بالاتفاق بخلاف العدو، ويترك للجنة المراقبة وللجيش اللبناني التعامل مع الخروقات «الاسرائيلية» المتمادية».

ميدانيا، وقع انفجار «هائل» في بلدة الخيام فجر امس ، فقد قام العدو الاسرائيلي بعملية نسف لبعض المنازل والمباني».

كما قام العدو بالقاء 3 قذائف على محيط بلدة الخيام، حيث استهدف نبع ابل، بقذيفة ومنطقة الجلاحية بواحدة، واخرى على سهل مرجعيون.



وأطلق جيش العدو ايضا نيران الرشاشات الثقيلة من موقعه عند اطراف مارون الراس في اتجاه مدينة بنت جبيل. وشوهد الدخان يتصاعد من أحد أحياء بلدة مارون الراس، حيث عمد الى جرف بعض المنازل في البلدة.

كما شن الطيران الحربي المعادي غارة مستهدفا بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، وتعرضت مع ساعات الفجر وحتى صباح الاحد الاحياء السكنية لبلدة يارون لرشقات قنص غزيرة اطلقها جنود العدو المتمركزين في الجهة الجنوبية للبلدة. كما تعرضت اطراف بلدة عيترون ومحلة «الغرب» عند اطراف بلدة راشيا الفخار، لسقوط عدد من القذائف المدفعية.