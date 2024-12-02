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عناوين الصحف ليوم الأثنين 2 كانون الأول 2024

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الأخبار: أنقرة تساوم... ودمشق تستعيد المبادرة

الجيش يعدّل خطته: الإنتشار دفعة واحدة

 

 

 


البناء: الجيش السوري: خط أحمر حول حماة وهجوم معاكس نحو سراقب وخان شيخون / الأسد يلتقي عراقجي… واتصالات: الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة وسوف نكسره بها / قراءة إسرائيلية تعتبر معارك حلب بأهميّة محور فيلادلفيا لضرب إمداد المقاومة

 

 

 


اللواء: ردع الاحتلال وإنجاز الرئاسة بين ماكرون وولي العهد السعودي
إسرائيل تتعهد بوقف الانتهاكات بدءاً من هذا الأسبوع والجيش يتخذ مواقعه في الجنوب

 

 

 


الديار: «إسرائيل» تواصل استفزاز لبنان بعشرات الخروقات لاتفاق وقف النار
توجّه داخلي لتفاهم واسع على اسم رئيس... وتفادي معركة كسر عضم
الأسد يتعهّد بكسر الإرهابيين بالقوة

 

 



النهار: لبنان يرد على الانتهاكات بتحكيم اللجنة الخماسية "ضوء أخضر" كبير حيال موعد 9 كانون الثاني

 

 



الجمهورية: مستشار ترامب: شهران للرئاسة
حلب تحاكي لبنان

 

 

 

l'orient le jour: Le domino régional ne s’arrêtera pas en Syrie

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: «إعلان الكويت» يطالب بإنهاء حرب غزة
القمة الخليجية شدّدت على تغليب الحوار لحل الخلافات داخل المنطقة وخارجها

 

 

 

الأنباء الكويتية: كرسي السرايا لن يشهد تبديلاً وميقاتي ينتظر معرفة هوية الرئيس للمباشرة في التأليف
اتصالات لتثبيت جلسة 9 يناير وتأمين خروج الدخان الأبيض واستبعاد التنافس

 

 


الوطن السورية: أكد لعراقجي أن سورية ماضية في محاربة التنظيمات الإرهابية بكل قوة وحزم وعلى كامل أراضيها … الرئيس الأسد: الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها

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