عناوين الصحف ليوم الأثنين 2 كانون الأول 2024

الأخبار: أنقرة تساوم... ودمشق تستعيد المبادرة
الجيش يعدّل خطته: الإنتشار دفعة واحدة
البناء: الجيش السوري: خط أحمر حول حماة وهجوم معاكس نحو سراقب وخان شيخون / الأسد يلتقي عراقجي… واتصالات: الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة وسوف نكسره بها / قراءة إسرائيلية تعتبر معارك حلب بأهميّة محور فيلادلفيا لضرب إمداد المقاومة
اللواء: ردع الاحتلال وإنجاز الرئاسة بين ماكرون وولي العهد السعودي
إسرائيل تتعهد بوقف الانتهاكات بدءاً من هذا الأسبوع والجيش يتخذ مواقعه في الجنوب
الديار: «إسرائيل» تواصل استفزاز لبنان بعشرات الخروقات لاتفاق وقف النار
توجّه داخلي لتفاهم واسع على اسم رئيس... وتفادي معركة كسر عضم
الأسد يتعهّد بكسر الإرهابيين بالقوة
النهار: لبنان يرد على الانتهاكات بتحكيم اللجنة الخماسية "ضوء أخضر" كبير حيال موعد 9 كانون الثاني
الجمهورية: مستشار ترامب: شهران للرئاسة
حلب تحاكي لبنان
l'orient le jour: Le domino régional ne s’arrêtera pas en Syrie
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: «إعلان الكويت» يطالب بإنهاء حرب غزة
القمة الخليجية شدّدت على تغليب الحوار لحل الخلافات داخل المنطقة وخارجها
الأنباء الكويتية: كرسي السرايا لن يشهد تبديلاً وميقاتي ينتظر معرفة هوية الرئيس للمباشرة في التأليف
اتصالات لتثبيت جلسة 9 يناير وتأمين خروج الدخان الأبيض واستبعاد التنافس
الوطن السورية: أكد لعراقجي أن سورية ماضية في محاربة التنظيمات الإرهابية بكل قوة وحزم وعلى كامل أراضيها … الرئيس الأسد: الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها