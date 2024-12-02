عناوين الصحف ليوم الأثنين 2 كانون الأول 2024

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الأخبار: أنقرة تساوم... ودمشق تستعيد المبادرة

الجيش يعدّل خطته: الإنتشار دفعة واحدة



البناء: الجيش السوري: خط أحمر حول حماة وهجوم معاكس نحو سراقب وخان شيخون / الأسد يلتقي عراقجي… واتصالات: الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة وسوف نكسره بها / قراءة إسرائيلية تعتبر معارك حلب بأهميّة محور فيلادلفيا لضرب إمداد المقاومة



اللواء: ردع الاحتلال وإنجاز الرئاسة بين ماكرون وولي العهد السعودي

إسرائيل تتعهد بوقف الانتهاكات بدءاً من هذا الأسبوع والجيش يتخذ مواقعه في الجنوب



الديار: «إسرائيل» تواصل استفزاز لبنان بعشرات الخروقات لاتفاق وقف النار

توجّه داخلي لتفاهم واسع على اسم رئيس... وتفادي معركة كسر عضم

الأسد يتعهّد بكسر الإرهابيين بالقوة





النهار: لبنان يرد على الانتهاكات بتحكيم اللجنة الخماسية "ضوء أخضر" كبير حيال موعد 9 كانون الثاني





الجمهورية: مستشار ترامب: شهران للرئاسة

حلب تحاكي لبنان

l'orient le jour: Le domino régional ne s’arrêtera pas en Syrie

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: «إعلان الكويت» يطالب بإنهاء حرب غزة

القمة الخليجية شدّدت على تغليب الحوار لحل الخلافات داخل المنطقة وخارجها

الأنباء الكويتية: كرسي السرايا لن يشهد تبديلاً وميقاتي ينتظر معرفة هوية الرئيس للمباشرة في التأليف

اتصالات لتثبيت جلسة 9 يناير وتأمين خروج الدخان الأبيض واستبعاد التنافس



الوطن السورية: أكد لعراقجي أن سورية ماضية في محاربة التنظيمات الإرهابية بكل قوة وحزم وعلى كامل أراضيها … الرئيس الأسد: الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها