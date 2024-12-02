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سورية: الاستعدادات العسكرية على قدم وساق لتنظيم الهجوم المعاكس

2
DECEMBER
2024
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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

نجح الجيش السوري باحتواء الاندفاعة الواسعة التي قامت بها الجماعات الإرهابية بقيادة جبهة النصرة، والتي انتهت بالسيطرة على مدينة حلب، ومدن سراقب وخان شيخون وصولاً لمحاولة التقدّم نحو مدينة حماة، حيث رسم الجيش خطاً أحمر حولها وصدّ محاولات التقدّم نحو قرى وبلدات ريف حماة الشمالي والغربي، مستعيداً كل القرى والبلدات في أرياف حماة.

وقالت مصادر متابعة للوضع الميداني إن الاستعدادات العسكرية على قدم وساق لتنظيم الهجوم المعاكس الذي بدأت طلائعه باتجاه مدينتي خان شيخون وسراقب، وسط استمرار الطيران السوري والروسي بشنّ غارات مكثفة على مقار قيادة الجماعات الإرهابية في إدلب وأرتال الجماعات المتحرّكة بين حلب وإدلب، حيث كانت الحصيلة مقتل المئات من عناصر هذه الجماعات.

البناء
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