الشرق الأوسط السعودية: «مركز المصالحة»: الجيش السوري بمساعدة الطيران الروسي قتل 320 مسلحاً

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الشرق الأوسط السعودية: القاهرة-

نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء عن مركز المصالحة الروسي قوله إن الجيش السوري قتل، اليوم الأحد، بمساعدة الطيران الروسي، 320 من مسلحي الفصائل، إضافة إلى تدمير 63 وحدة من المعدات في المعارك.

وذكر مصدر عسكري سوري أن ضربات سلاحي الجو السوري والروسي قتلت وأصابت عشرات المسلحين بريف حلب الشرقي.

وأضاف المصدر، في بيان نشرته وزارة الدفاع السورية على «فيسبوك»، أن «عشرات الإرهابيين قتلوا أو أصيبوا على أطراف بلدة السفيرة بريف حلب الشرقي جراء الضربات الجوية التي نفذها سلاحا الجو السوري والروسي المشترك».

وأعلنت وزارة الدفاع السورية تدمير عشرات الآليات والعربات المحملة بالذخيرة للفصائل المسلحة في ريف إدلب، في قصف جوي روسي - سوري مشترك.

ويقول الجيش السوري إنه يتصدى لهجوم كبير من فصائل مسلحة بشمال غربي البلاد، حيث أعلنت الفصائل سيطرتها على محافظتي إدلب وحلب وبلدات بريف حماة.