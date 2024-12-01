مسعد بولس: موضوع الرئاسة في لبنان شائك ومهم ويجب العمل عليه بدقة من دون تسرّع

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اشار مستشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والشرق الأوسط مسعد بولس الى ان ترامب عمل على ملف إحلال السلام في الشرق الأوسط ووفى بوعده بأن يبدأ العمل على ذلك فور انتخابه، ووقف اطلاق النار في لبنان كان إنجازًا حقّقه الرئيس الاميركي جو بايدن بالتعاون مع ترامب.



ولفت بولس في حديث لـ "LBCI" الى انه من واجبنا متابعة اتفاق وقف اطلاق النار ونتأمّل أن يُنفَّذ سريعًا كما توصّلنا إليه سريعًا، وموضوع الرئاسة في لبنان شائك ومن صبر سنتين يمكنه أن يصبر شهرين أم ثلاثة بعد. واوضح بان موضوع الرئاسة في لبنان شائك ومهم ويجب العمل عليه بدقة من دون تسرّع بشكل غير مدروس بحكم الحرب فمرحلة وقف اطلاق النار تجريبية والانتخابات ليست من مسؤوليتنا بل من مسؤولية البرلمان.