ترامب يعين اللبناني مسعد بولس مستشارًا له

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عيّن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأحد، "مسعد بولس" كمستشار له في الشؤون العربية والشرق أوسطية.



مسعد بولس هو مستشار سابق للرئيس الأميريكي دونالد ترامب، وشخصية بارزة في العلاقات الأميركية العربية. وُلد في لبنان، وانتقل إلى الولايات المتحدة في مرحلة مراهقته، حيث استقر في ولاية تكساس، وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة هيوستن، وبدأ حياته المهنية في إدارة الشركة العائلية التي تختص في تجميع وتوزيع السيارات ومعداتها.



على الرغم من خلفيته التجارية، كان لبولس دور كبير في السياسة الأميركية، خصوصًا في العلاقات مع الجاليات العربية الأميركية. كان منسقًا للعلاقات العربية في حملة ترامب، ولعب دورًا مهمًا في التواصل مع الناخبين العرب الأميركيين.