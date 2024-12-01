محافظ النبطية ترأست اجتماعا في السرايا تحضيرا لمرحلة ما بعد العدوان الاسرائيلي

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ترأست محافظ النبطية هويدا الترك في غرفة ادارة الكوارث في سرايا النبطية، اجتماعا تقييميا مع وفد من منظمة "العمل ضد الجوع ACF" ضم مسؤول ال CEO في المنظمة اوليفييه لونغ، مديرة مكتب لبنان سوزان تاكنبرغ ومديرة مكتب الجنوب رنا قرعوني، وبحضور منسقة العلاقات مع المنظمات الدولية في لجنة ادارة الكوارث والازمات في محافظة النبطية رنا رعد. وأشارت الترك الى ان "الاجتماع يهدف الى ايجاد آليات للتعاون وتأمين الدعم للاهالي الصامدين والنازحين في المحافظة، وتحضيرا لمرحلة ما بعد العدوان الاسرائيلي التي يجب ان تتضمن اضافة الى استمرارية الدعم الانساني، مشاريع تشغيلية ودعم مالي"، حسبما اشارت الدكتورة الترك في الاجتماع . واكد لونغ "اهمية الاستمرار في الدعم للمحافظة بحسب القدرات المتاحة" . كما ترأست الترك، اجتماعا تحضيريا مع وفد من منظمة "اطباء بلا حدود"، وذلك تحضيرا لمرحلة ما بعد العدوان في القطاع الصحي. واكدت خلال الاجتماع "اهمية التعاون والتنسيق الدائم بين المنظمة ومحافظة النبطية، وبالاخص خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان والجنوب"، طالبة من المنظمة "تأمين الدعم للقطاع الصحي، لا سيما للمستشفيات كافة في محافظة النبطية، ولقطاع المياه والابقاء على دعمهم الانساني لاهلنا النازحين والصامدين والمشاركة مع المحافظة في رسم خارطة طريق ما بعد الحرب لانعاش المجتمعات المحلية".