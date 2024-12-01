living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جمعية عمومية لهيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر بحضور الخوري: تشديد على تكامل خطاب "التيار" وتفعيل التواصل في زحلة ودور الشباب

1
DECEMBER
2024
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نظمت هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر جمعية عمومية بحضور النائب سليم عون ونائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان الخوري ومسؤول الماكينة الانتخابية المركزية سايد يونس ومسؤول اللجنة المركزية للإعلام ميشال أبو نجم ومنسقة اللجنة المركزية للتواصل والعلاقات العامة جومانا سليلاتي، كما حضر عضوا بلدية زحلة طوني بو يونس وطوني سماحة والمنسق هيئة القضاء ابراهيم أحمراني وعضو مجلس القضاء ناصيف أبو ديوان وأعضاء الهيئة ومنسقو الهيئات المحلية.

أحمراني: وعي التحديات
بداية عرض المنسق ابراهيم أحمراني جهود الهيئة لإغاثة الأهالي النازحين خلال فترة الحرب، مشيداً بجهود ناشطي التيار والمناصرين لتقديم الدعم، ومؤكداً وعي التيار لكل التحديات المحيطة خارجياً وداخلياً.

عون: الخطاب الوطني للتيار
وأشاد النائب سليم عون بالدور الذي قام به التيار باحتضان الأهالي النازحين إلى القضاء، والتعاون والعمل على تقديم المساعدة خلال المرحلة الصعبة التي مرت بلبنان في الأشهر السابقة. وأكّد أن التيار هو السباق في مدّ جسور التواصل بين الأفرقاء السياسيين في مختلف توجهاتهم وخاصة في هذه الفترة الدقيقة.
وشدّد عون على التزام خطاب التيار الوطني في التعاطي مع الأفرقاء، لافتاً إلى خطورة الأوضاع وتداعياتها على لبنان في ظل ما حصل في حلب والشمال السوري.

الخوري: لتفعيل التواصل واستنهاض الشباب
نائب رئيس التيار غسان الخوري شدد من جهته على وضع الهيئات المحلية وضرورة تفعيلها، وعلى سبل العمل والتعاون في الفترة القادمة. وتمّ التأكيد على الدور الفعال لهيئة القضاء والمنسقين خلال فترة الحرب الصعبة ومثابرتها على تقديم المساعدة للنازحين في زحلة. كما أكد ضرورة انخراط الشباب في العمل السياسي والمشاركة الفعالة، ولفت إلى أهمية تفعيل التيار التواصل في مدينة زحلة وقضائها.

أبو نجم: خطاب التيار متكامل ومترابط
وقال مسؤول لجنة الإعلام والتواصل ميشال أبو نجم إنّه على التياريين الالتزام بالخطاب الواضح والمتكامل للتيار، والمواقف التي تصدُر عن الرئيس جبران باسيل وهيئاته السياسية الرسمية، من دون الدخول في الجدالات الخارجة عن السياسة العامة المتبعة.
وشدَّد أبو نجم على ركائز الخطاب التيار وصورته، وفي طليعتها الوطنية اللبنانية، والذاتية وعدم التماهي أو الذوبان، في موازاة السعي للتفاهم الداخلي لما هو مصلحة لبنان لا غير، والإستمرار في التجدد ونقل التجارب النضالية إلى الجيل الجديد.

يونس: لمتابعة العمل الإنتخابي
وكانت مداخلة لمسؤول الماكنة الانتخابية المركزية سايد يونس شرح فيها عن ضرورة الاستعداد والتحضير للانتخابات المقبلة، مشدداً على ضرورة المتابعة والعمل على اللوائح.

ودارَ نقاش مع الحضور حول الأفكار الممكنة لتفعيل دور التيار ومتابعة التوصيات في المرحلة المقبلة، وأكّد خوري مواصلة الزيارات لزحلة العزيزة على وجدان التيار.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   