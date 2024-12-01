سبوتنيك: مقتل 18 مسلحا وإصابة آخرين جراء تعرضهم لكمين ناري نفذته جهة مجهولة غربي إدلب السورية

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وكالة سبوتنيك الدولية: أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بمقتل 18 مسلحا وإصابة آخرين جراء تعرضهم لكمين ناري نفذته جهة مجهولة غربي مدينة إدلب السورية.

وذكرت مصادر خاصة في إدلب لـ "سبوتنيك"، فجر اليوم الأحد، أنه قتل 18 مسلحا وأصيب آخرين جراء تعرضهم لكمين ناري نفذته جهة مجهولة في حي جمعية الزهراء غرب مدينة إدلب السورية.





وأكدت المصادر نفسها، أنه في حادث منفصل، تم فقدان الاتصال بثلاث مجموعات مسلحة دخلوا أحياء ضاحية (حلب الجديدة)، صباح اليوم، ولم يعرف مصيرهم حتى الآن.



وفي السياق نفسه، أوضح مراسل "سبوتنيك" في مدينة اللاذقية، أن وحدة من الجيش السوري ألقت القبض على مجموعة مسلحة حاولت التسلل باتجاه أحد مواقعه على محور بلدة (سلمى) بريف اللاذقية الشمالي.