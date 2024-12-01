عناوين الصحف ليوم الأحد 1 كانون الأول 2024

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النهار: "نصف الهدنة" يهتز والأنظار الى اللهيب السوري



الديار: العدو يمهد بالنار للقفز فوق آلية تنفيذ الاتفاق عشية مباشرة عمل اللجنة الخماسية

دعوة بري تطلق المشاورات النيابية للسباق الرئاسي .. ولودريان يقترح الذهاب للجلسة باسمين او ثلاثة

الجيش السوري يستعد لهجوم مضاد والطيران الروسي والسوري يقصف التكفيريين

وزير الخارجية الإيراني يزور تركيا غدًا وروسيا ترفض اهتزاز الوضع في سوريا

الشرق الأوسط السعودية: الجيش السوري يؤكد مواصلة التصدي لـ«الفصائل» استعداداً لـ«الهجوم المعاكس»

الأنباء الكويتية: السباق الرئاسي اللبناني محصور بين سفير ووزير سابقين مقابل ترشيح أميركي يقتصر على قائد الجيش



الوطن السورية: يستقبل عراقجي اليوم وأجرى مباحثات مهمة مع بوتين وتباحث هاتفياً مع نظيره الإماراتي ورئيس وزراء العراق حول التطورات الأخيرة في سورية … الرئيس الأسد: سورية مستمرة في الدفاع عن استقرارها ووحدة أراضيها وقادرة على دحر الإرهابيين