النهار: حالة "نصف وقف النار" تتفاقم

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

في الواقع اللبناني، تفاقمتالتي بدت اقرب الى هدنة شديدة الهشاشة في ظل مضي القوات الإسرائيلية في خروقها المتواصلة لإتفاق وقف النار في اليوم الرابع من بدء سريانه، بما بات يثير مزيدا من المخاوف على استمرار وقف النار .

ويفترض ان يشهد الأسبوع المقبل تطورا أساسيا لتثبيت وقف النار من خلال انطلاق عمل لجنة الرقابة الخماسية على اتفاق وقف النار بعد اكتمال أعضائها بوصول الجنرالين الأميركي والفرنسي بالإضافة الى ممثلي لبنان والأمم المتحدة وإسرائيل في اللجنة . وهو الامر الذي سيضع الانتهاكات المتواصلة للاتفاق في عهدة اللجنة لوقفها والمضي في تنفيذ إجراءات الاتفاق كافة .