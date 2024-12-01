الشرق الأوسط السعودية: الجيش السوري يؤكد مواصلة التصدي لهجوم «الفصائل» تمهيداً للانتقال إلى «الهجوم المعاكس»

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الشرق الأوسط السعودية: قال الجيش السوري، مساء امس، إن قواته تتصدى لهجوم الفصائل المسلحة في عدة مناطق بشمال غرب البلاد، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً الانتقال إلى الهجوم المعاكس لاستعادة جميع المناطق وتحريرها من هذه الفصائل.

وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان: «ما زالت التنظيمات المسلحة تواصل عبر كافة منصاتها بث الأخبار الكاذبة في سياق حرب إعلامية منسّقة تستهدف التأثير في معنويات شعبنا وجيشنا الباسل. مستغلةً الأحداثَ الميدانية الأخيرة التي وقعت في مدينة حلب».



وأهابت القيادة العامة بالمواطنين عدم الالتفات إلى تلك الصفحات أو هذه الأخبار، مؤكدة أن الجيش السوري «سيبقى حاضراً قوياً ثابتاً لأداء واجبه في الدفاع عن الوطن والمواطنين ضد كل أشكال الإرهاب وداعميه».



في الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام سورية بشن غارات عنيفة للطيران السوري والروسي تستهدف خطوط إمداد مسلحي هيئة تحرير الشام في محيط سهل الغاب بريف حماة.

كانت إدارة العمليات العسكرية التابعة للفصائل المسلحة قد أعلنت أن الفصائل سيطرت على حلب ومحافظة إدلب بالكامل وقطعت الطريق بين حلب والرقة.



كما أعلن تلفزيون سوريا الموالي لفصائل المعارضة سيطرة المسلحين على مدينك مورك الإستراتيجية شمالي حماة.

لكن وكالة الأنباء السورية نقلت عن بيان لمركز التنسيق الروسي في سوريا القول إن الجيش السوري يواصل صد هجمات الفصائل المسلحة بمساعدة القوات الجوية الروسية.

من جهتها أعلنت روسيا أن طائراتها المقاتلة نفذت عدة مهام في سوريا، استهدفت خلالها مراكز قيادة المتمردين، مواقع المدفعية والمعسكرات، مما أسفر عن مقتل حوالي 300 مقاتل.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية «تاس» عن الكابتن أوليج إيجناسيوك، رئيس البعثة الروسية في سوريا، إن العمليات ضد «العدوان المتطرف» ستستمر.