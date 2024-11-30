الأسد لنظيره الإماراتي: سوريا مستمرة بالدفاع عن استقراها ووحدة أراضيها بوجه الإرهابيين

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أشارت الرّئاسة السّوريّة في بيان، إلى أنّ "الرّئيس بشار الأسد والرّئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان أجريا اتصالًا هاتفيًّا، بحثا خلاله بالتّطوّرات الأخيرة في سوريا وبعدد من الملفّات الإقليميّة".

وشدّد الأسد خلال الاتصال، على أنّ "سوريا مستمرّة في الدّفاع عن استقراها ووحدة أراضيها في وجه كلّ الإرهابيّين وداعميهم، وهي قادرة وبمساعدة حلفائها وأصدقائها على دحرهم والقضاء عليهم، مهما اشتدّت هجماتهم الإرهابيّة".

ولفتت الرّئاسة إلى أنّ "بن زايد أكّد خلال الاتصال، وقوف بلاده مع الدّولة السّوريّة، ودعمها في محاربة الإرهاب، وبسط سيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها".