مصدر عسكري سوري ينفي انسحاب الجيش من حماة (سانا)

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نفى مصدر عسكري الأخبار المتداولة عن انسحاب الجيش السوري من حماة.



نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا عن المصدر العسكري قوله: "لا صحة للأخبار التي تنشرها التنظيمات الإرهابية المسلحة عبر منصاتها ومواقعها الإلكترونية وبعض القنوات الإعلامية حول انسحاب الجيش السوري من حماة. ونؤكد أن وحدات قواتنا المسلحة تتمركز في مواقعها في الريف الشمالي والشرقي لمحافظة حماة وهي على استعداد كامل لصد أي هجوم إرهابي محتمل، كما يقوم الطيران الحربي السوري والروسي الصديق باستهداف تجمعات الإرهابيين وتحركاتهم وخطوط إمدادهم".