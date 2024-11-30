دعوةٌ لإطلاق "فعالية" من مكان إغتيال السيد نصرالله...اليوم!

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وزّعت العلاقات الإعلامية في حزب الله بيانًا دعت فيه للمشاركة في فعالية "نور مِن نور" التي ستُطلق من مكان اغتيال أمين عام حزب الله السابق، السيد حسن نصرالله، في حارة حريك، اليوم الساعة السادسة مساءً.

وذكر البيان: "في السابع والعشرين من أيلول، حفرت الذكرى عميقًا في قلوبنا جميعًا، لم نفقد عزيزًا فقط، بل فقدنا روحنا وقلبنا. هذا الحب دفعنا لاستعادة الروح والمضي قدمًا على هذا الطريق كي تستمر المسيرة الإلهية المقدسة".

وكانت بعض وسائل الإعلام قد ذكرت أن الدعوة هي لتأبين الشهيد السيد نصرالله، إلا أنها دعوة لإطلاق فعالية "نور مِن نور" من مكان اغتياله.