living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مرحلة ما بعد الحرب: هل يكون "التيار" الجسر الجامع لبنانياً؟ ميشال ن. أبو نجم

30
NOVEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

هي مرحلة جديدة يدخلها لبنان المثقل بوطأة الحروب المتتالية من بوابة الجنوب المواجه للتوسعية الإسرائيلية منذ 1948، تُرسَم فيها معادلات جديدة على الحدود الجنوبية. مرحلة جديدة لكن بمشاهد مُستعادة في شكل أو بآخر، فمنذ اجتياح 1978 والحديث يتكرر عن نشر الجيش الذي أوقف في كوكبا في ذلك العام، وصولاً إلى مرحلة ما بعد الطائف عام 1991 وما بعد حرب تموز 2006. هذه المرحلة تبدو أكثر ضبطاً بسبب نتيجة الحرب، وبسبب حجم التدخل الدولي والأميركي بالتحديد.

المشهد الجديد للوضع اللبناني سيستدعي بطبيعة الحال إدارةً داخلية بأشكال متغيّرة. ولا شك أن الحرب أظهرت، إضافة إلى التضامن الوطني الإنساني التقليدي، ترسخاً لانقسامات وصعوداً لرهانات وحقيقة ما يعتمِل داخل المجموعات اللبنانية. ازداد سوء الفهم والتشكيك وبالتالي الإتجاه صوب الإنغلاق بعد مراجعة الحسابات. وأحد أبرز الإنعكاسات صراع السرديات الحاد للحرب ولمفهوم "الإنتصار". فالسردية التقليدية لحزب الله منذ العام 2006 وحتى ما عكسه خطاب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أمس الجمعة، تربط الإنتصار بعدم القدرة على هزيمة المقاومة، وبإمكان مواصلة استهداف إسرائيل. والجانب الأكبر من هذه السردية، وبقدر ما هو موجّه ضد العدو، فإنه يُرفَع ضمن المواجهة الداخلية مع قوى لبنانية كانت بدأت تشحذُ كلَ ما في جبعتها انتظاراً لهزيمة "الحزب". إن كنتم تنتظرون هزيمتنا فأحلامكم سقطت أمام صمودنا، هكذا يقول الحزب و"بيئته" الحاضنة.
والسردية المقابلة تقليدية بقدر قناعة تاريخية لدى قسم من اللبنانيين بأن حماية لبنان لا تتم بالقوة العسكرية، وبقدر ما تستند إلى تفاهمات دولية والقرارات الدولية والعلاقة تحديداً مع الغرب. هي سردية "قوة لبنان في ضعفه" والتي أعادتها قساوة الحرب وحجم الدمار إلى واجهة التداول على أنها الحل السحري للتعاطي مع الواقع الإسرائيل التوسعي. بطبيعة الحال، فإن طيات هذه السردية تتضمن تحويل ما هو "انتصار" في منظور "الحزب"، إلى "هزيمة" ساحقة، وتستخدم صور الدمار والخسائر المادية والبشرية الكبرى. حسناً، ماذا فعلت قوتكم الفائضة إزاء العدوان إذاً، تسأل هذه السردية ثم تجيب نفسها بالنفي.

في حروب كهذه، وفي مجتمع لبناني منقسم كما جيرانه في دول المشرق، من الطبيعي أن نشهد على مظاهر التداعيات. حزب الله يقر بالواقع ويحتمي بسقف الطائف والحوار، لكن بيئته تتجه لدى شرائح منها إلى الخوف من الآخر وبالتالي الإبتعاد عن المساحة المشتركة بين اللبنانيين. أما خصوم "الحزب"، فتتنامى لديهم نزعات النفور من حزب يعتبرونه أنه استجلب الدمار وضرب بالتالي استقرارهم وأمنهم. هنا أيضاً، قد تصبح هذه النزعة مولداً لموجات من التحريض وأحلام الإقصاء والتحجيم.
تداعيات الحرب هذه وقساوتها مجتمعياً، هما من يخلقا الحاجة البديهية إلى جسرٍ جامع بين اللبنانيين. مساحة مشتركة بتعاطٍ مختلف عن عقليتي التخوين والثأر. كتلة لبنانية تحتضن وتجمع وتتفهم، وفي الوقت نفسه تصارِح ولا تخفي الحقائق بالأكاذيب والأوهام وسياسة النكران المرَضية لكل ما حصل. كتلة لا تضع نصب عينيها إلا مصلحة لبنان فوق كل اعتبار، وهي التي تبقى البوصلة والهدف.
ويبقى التيار الوطني الحر، الأقدر بتجربته السياسية على صياغة هذه الكتلة، وأن يكون بالتالي القاطرة لمشروع لبناني وطني جامع، بعد استخلاص العبَر...

*رئيس تحرير tayyar.org

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   