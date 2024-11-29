"انسرقتوا مش فرقانة معهم"... القاضية عون: ما يهمهم مصالحهم وتوقيف أي قاض يتجرأ على محاسبتهم

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أشارت المدّعية العامّة في جبل لبنان القاضية غادة عون، إلى أنّ "نقلًا عن جمعيّة "أموالنا لنا": "صدر ادّعاء عن النّيابة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان على بنك "سوريا ولبنان- BSL" و11 شخصًا. وها أنّه وبعد كلّ هذا التّطبيق للقوانين، يصدر تمديد لمن لم يحرّك ساكنًا بقضايا المودعين، ويُستثنى القاضي الجريء العامل. بئس هذا النّظام، حيث النّظيف فيه ساكت أخرس".

وشدّدت في تصريح، على أنّ "للأسف، لا أحد في هذه الدّولة العظيمة يهمّه أموالكم. "انسرقتوا مش فرقانة معهم"، ما يهمّهم مصالحهم وأن يوقفوا أيّ قاض يتجرّأ على محاسبتهم".