تحذير من الجليد... فكيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

يسيطر طقس خريفي متقلّب على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط مع بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية .
تحذير: تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية والداخلية التي تعلو عن ١٣٠٠ متر.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين ١٧ و ٢٥ في بيروت، بين ١٣ و ٢٣ في طرابلس، بين ٨ و ٢٠ في زحلة.
الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة:
- غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.
- يتحوّل تدريجيًا خلال النهار إلى قليل الغيوم.
- ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.
- بقاء خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن الـ ١٧٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.
السبت:
- قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل.
- بقاء خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو الـ ١٨٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.
الأحد:
- قليل الغيوم إجمالاً مع نسبة رطوبة منخفضة.
- ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية.
- بقاء الاجواء باردة ليلاً خاصة في المناطق الداخلية والجبلية.
- ينبغي التحذير من خطر تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو عن الـ ١٨٠٠ متر وما فوق.