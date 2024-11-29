قاعدة حميميم الروسية: الجيش السوري مدعوما بالقوات الجوية الروسية يصفي 400 مسلح هاجموا حلب وإدلب

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روسيا اليوم: أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أوليغ إغناسيوك أن الجيش السوري بدعم من القوات الجوية الروسية قضى على ما لا يقل عن 400 مسلح هاجموا محافظتي حلب وإدلب.

وقال إغناسيوك في مؤتمر صحفي: "منذ الساعة 7:50 يوم 27 نوفمبر، هاجمت الجماعات المسلحة غير الشرعية المرتبطة بتنظيم جبهة "النصرة" الإرهابي الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية في محافظتي حلب وإدلب.

وأضاف أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تكبد الإرهابيون خسائر كبيرة في المعدات والأفراد، وقتل ما لا يقل عن 400 شخص.

وأشار إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 13 هجوما على مواقع قوات الحكومة السورية من مقاتلي جبهة النصرة: 12 منها في محافظة إدلب، وهجوم آخر في محافظة حلب.