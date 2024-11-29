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عناوين الصحف ليوم الجمعة 29 تشرين الثاني 2024

29
NOVEMBER
2024
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الجمهورية: بري: "لازم نطلع برئيس"

مجلس النواب يمدد للقادة الأمنيين

 

 

 

 

اللواء: لجنة المراقبة تبدأ عملها اليوم.. وجلسة الرئيس بعد 42 يوماً
ماكرون الى السعودية الشهر المقبل.. وخروقات الإحتلال إحتواء للتحريض الإسرائيلي الداخلي

 

 

 

 

النهار: لماذا "رحّل" بري الموعد الرئاسي في حضور لودريان؟ اليوم الثاني لوقف النار: انتهاكات تواكب استمرار العودة

 

 

 

 


الديار: المقاومة والخروقات الاسرائيلية: فرصة للدولة وجهوزية للرد
واشنطن لإضعاف حزب الله داخليا «والعين» على إعادة الإعمار
غضب المستوطنين في الشمالي دفع نتانياهو للتصعيد الكلامي؟!

 

 

 


?l'orient le jour: Attaques israéliennes au Liban-Sud : le cessez-le-feu déjà fragilisé

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الأنباء الكويتية: اليوم الثاني لوقف إطلاق النار لم يخلُ من بعض الهشاشة والطيران الإسرائيلي يقصف مواقع في الجنوب.. ومسؤول سياسي لـ «الأنباء»: فريقان على خط «الرئاسة»
«النواب» يمدّد لقائد الجيش سنة إضافية.. و«جلسة رئاسية» في 9 يناير

 

 

 

الشرق الأوسط السعودية: نتنياهو: أمرت الجيش بالاستعداد لـ«قتال ضار» في لبنان إذا انتُهك وقف النار
قال إن ظروف التوصل لاتفاق رهائن محتمل في قطاع غزة باتت أفضل

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