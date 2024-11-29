مصادر نيابية: هذا دليل على جدية التوجه لانتحاب رئيس للجمهورية

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

في مستهل جلسة مجلس النواب أمس، التي افتتحت بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، وبعد مداخلة للنائب ملحم خلف، قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري «كنت آليت على نفسي انه فور وقف اطلاق النار، سأحدد موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، فأنا أعلن منذ الآن تحديد جلسة في 9 ك2 المقبل».



واكد بري ان الجلسة ستكون مثمرة، وقال: اعطينا مهلة شهر للتوافق في ما بيننا، وسأدعو سفراء الدول لحضورها.



ورأت مصادر نيابية ان تقصّد بري الاعلان عن دعوته سفراء الدول لحضورها دليل على جدية التوجه لانتحاب رئيس للجمهورية وحسم الملف إيجابياً حيث انه في الجلسات السابقة لم يكن يدعو السفراء ليقينه بتعذّر التوافق السياسي وبالتالي تعذّر الانتخاب.