تحريض على القتل والتعامل مع العدو... بلاغ بحث وتحري بحق الحسيني

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أصدرت النيابة العامة التمييزية بلاغ بحث وتحري بحق الشيخ محمد علي الحسيني، وذلك على خلفية منشورات قام بنشرها على حسابه عبر منصة "إكس"، بالإضافة إلى تصريحات أدلى بها خلال مقابلات إعلامية عبر قناة "العربية".

وبحسب التحقيقات، فإن الشيخ الحسيني يُشتبه بارتكابه جرائم تتعلق بـ"التحريض على القتل، الدعوة للتطبيع مع إسرائيل، والدعوة للتعامل معها". وتُعتبر هذه الاتهامات من القضايا الحساسة التي تتعارض مع القوانين اللبنانية التي تُجرّم أي دعوة للتطبيع أو التعامل مع إسرائيل.

وقد أثارت منشورات وتصريحات الشيخ الحسيني جدلاً واسعاً على الساحة اللبنانية، حيث اعتبرها العديد من الأطراف خرقاً واضحاً للثوابت الوطنية والقوانين اللبنانية، ما دفع الجهات القضائية إلى التحرك لمحاسبته وفق الأطر القانونية.