غادة شريم: الشجاعة هي في بناء وطن يشبّك مصلحته مع مصلحة الاخرين

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كتبت الوزيرة السابقة غادة شريم عبر منصة "أكس":

في الحرب يربح من يصيب الهدف ! وهدف حرب الاسناد ، بحسب السيد نصرالله ، كان عدم فصل جبهة لبنان عن جبهة غزة مهما كانت التحديات ! لم نصل الى ذلك بل انفصلت الجبهتان وأُعلن وقف النار في لبنان فيما جبهة غزة لاتزال قائمة وبالتالي لا مجال للحديث عن انتصار استراتيجي ….الانتصار الحقيقي هو للبنانيين المضيفين والنازحين الذين تجاوزوا الخصومة السياسية واثبتوا عن تضامن انساني وحسن ضيافة ووعي الى اقصى حدود ، ويحسب ايضا للشباب الذين قاتلوا في الجنوب دفاعا عن ارضهم في معركة فرضت عليهم فرضا في مناطق كانت محررة ومزدهرة وبغنى عن الحرب …. اما الشجاعة الحقيقية فهي في مواجهة الواقع وفي حساب الربح والخسارة بموضوعية، وفي الكف عن بيع الناس الاوهام ، الشجاعة هي في بناء وطن يشبّك مصلحته مع مصلحة الاخرين وليس العكس، وطن حقيقي يحمي ابناءه ويصون مصلحتهم !