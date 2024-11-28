ميقاتي تلقى اتصالا من ماكرون: الجيش باشر تنفيذ مهامه في الجنوب والبقاع والضاحية والتحضير لتعزيز انتشاره جنوب الليطاني

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تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مساء اليوم، جرى خلاله البحث في الوضع الراهن في لبنان بعد سريان قرار وقف اطلاق النار، ومتابعة تنفيذ المقررات التي صدرت عن مؤتمر دعم لبنان الذي عقد أخيرا في باريس.

وخلال الاتصال، شكر الرئيس ميقاتي الرئيس الفرنسي على "اهتمامه الدائم بلبنان ومساعدته على وقف العدوان الاسرائيلي والتوصل الى تفاهم في هذا الصدد".

وشدد رئيس الحكومة على أن "الجيش باشر تنفيذ مهامه في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، والتحضير لتعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني".

وجدد الدعوة الى "الضغط على اسرائيل لوقف خروقاتها لقرار وقف النار والتي تسببت اليوم، بسقوط جرحى واضرار مادية جسيمة".