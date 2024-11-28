"العدو خرق الاتفاق عدة مرات"...بيان من الجيش

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، اليوم الخميس، بيان جاء فيه:"بتاريخَي 27 و 28/ 11/ 2024، وبعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، أقدم العدو الإسرائيلي على خرق الاتفاق عدة مرات من خلال خروقات جوية، حيث قامت الطائرات الإسرائيلية بانتهاك الأجواء اللبنانية، كما استهدفت الأراضي اللبنانية باستخدام أسلحة متنوعة، مما يشكل انتهاكاً للهدنة والاتفاق الموقع.



وتتابع قيادة الجيش هذه الخروقات بالتنسيق مع المراجع المختصة لضمان أمن لبنان وحماية سيادته. وتؤكد القيادة على جاهزية الجيش لمواجهة أي تهديدات والعمل على حفظ الاستقرار في البلاد."