ميقاتي عرض مع لودريان للاستحقاق الرئاسي وتلقى اتصالي دعم من نظيريه اليوناني والايرلندي

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استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية.

شارك في اللقاء سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو والوفد الفرنسي، ومستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.

وتم خلال اللقاء، البحث في الوضع في لبنان بعد التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار. وتركز البحث على موضوع اولوية انتخاب رئيس للجمهورية.

وشدد الموفد الفرنسي على انه "بعد كلام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من "إن استعادة سيادة لبنان تتطلّب انتخاب رئيس للجمهورية من دون تأخير"، أردت القيام بهذه الجولة لاستطلاع الاوضاع والبحث مع مختلف الاطراف في امكان التفاهم على انتخاب رئيس، خصوصا وان رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا الى جلسة انتخاب في التاسع من كانون الثاني المقبل".

اتصالات

وتلقى رئيس الحكومة اتصالا من رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي عبّر عن دعمه للبنان في هذه الظروف التي يمر بها، والاستعداد لبذل كل جهد لتعزيز استقرار الوضع اللبناني.

كما تلقى اتصالا من رئيس وزراء ايرلندا سيمون هاريس الذي عبّر عن تضامنه مع لبنان في المرحلة الدقيقة التي يشهدها لبنان.

وجدد الرئيس ميقاتي التعبير عن تقدير لبنان لاصرار ايرلندا على مواصلة قوات اليونيفيل مهامها في الجنوب بالتعاون مع الجيش.