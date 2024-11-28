غادة عون: انا مش مصدقة متى اترك

A + A -

كتبت القاضية غادة عون عبر صفحتها على منصة اكس:

مددوا للنائب العام المالي وثبتوا مدعي عام التمييز في مركزه بقانون على الرغم من ان تعيين هذا الأخير يجب ان يتم في مجلس الوزراء،.وطبعا ما نسيو يستثنوا مدعي عام جبل لبنان فحرصوا على ان يكون تاريخ التمديد بعد أيام من تقاعدي وقبل ايام من تقاعد النائب العام المالي وهي فترة لا تتعدى العشرة ايام .مبروك للشعب اللبناني !!!!!!!!!!لكن السؤال،هل وافق بالفعل النواب على هذا القانون!!!!!!سؤال يطرح بجدية في ظل الهرج والمرج الذي رافق الجلسة التشريعية عند التصويت على هذا القانون المفصل على قياس البعض بالتاكيد لتثبيت الحمايات للمنظومة

ولاكون أكثر وضوحا انا اتقاعد في بداية شهر اذار،وحضرة المدعي العام المالي يتقاعد في بداية شهر نيسان. التمديد يفيد الذين يتقاعدون بعد تاريخ ١٥/٣/٢٠٢٤.وفهمكن كفاية.... .أعود واكرر هل بالفعل صوت النواب على هذا القانون المخالف لكل القواعد والمفصل على القياس.انتظر الجواب .بكل الحوال انا مش مصدقة متى اترك