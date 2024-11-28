بري عرض مع لودريان الاوضاع العامة والملف الرئاسي واجتمع الى ميقاتي وتلقى إتصالا من وزير خارجية مصر وإمام مدينة النبطية

A + A -

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مكتبه في المجلس النيابي الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والوفد المرافق، في حضور السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفية ماغرو والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان. وتناول البحث آخر المستجدات السياسية وملف إنتخابات رئاسة الجمهورية فضلا عن تطورات الأوضاع العامة على ضوء وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان .



وكان الموفد الفرنسي قد حضر جانبا من مناقشات النواب خلال الجلسة التشريعية من مقاعد الضيوف في القاعة العامة .



ميقاتي

وكان الرئيس بري التقى في مكتبه قبيل بدء الجلسة التشريعية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي .



اتصال من وزير خارجية مصر

وعلى صعيد آخر، تلقى بري إتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ومن إمام مدينة النبطية العلامة الشيخ عبد الحسين صادق، شاكرا "جهوده ودوره في دعم النازحين ووقف العدوان الاسرائيلي على لبنان".