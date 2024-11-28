خرق لاتفاق وقف النار.. قصف مدفعي اسرائيلي على عدة بلدات جنوب لبنان!

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أشارت قناة الميادين أن قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة مركبا الحدودية في خرق لاتفاق وقف النار.

وأفادت الوكالة الوطنية أن العدو الاسرائيلي يستهدف ساحة بلدة الطيبة، وبلدة الخيام وسهل مرجعيون بالقذائف المدفعية، كما وسمع رشقات رشاشة في الخيام.

وافاد مندوب" الوكالة الوطنية للاعلام"في حاصبيا بأن دبابة للعدو استهدفت اطراف كفرشوبا بقذيفتين.

كما أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في مرجعيون، عن جرح شخصين في بلدة مركبا، جراء إستهداف العدو للساحة فيها، وعملت جمعية الرسالة - فوج بني حيان على نقلهما إلى المستشفى.

كما أطلقت دبابة ميركافا قذيفة على بلدة الوزاني.