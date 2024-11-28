الأشقر مثّل "التيار" في ورشة عمل بدعوة من وزارة الخارجية الأميركية

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يتابع عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وليد الأشقر زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن ضمن وفد يمثل عدداً من الأحزاب اللبنانية وبعض النواب المستقلين تلبية لدعوة من وزارة الخارجية الأمريكية وذلك للمشاركة في ورشة عمل تحت عنوان "الشفافية والمحاسبة في العمل الحكومي" والتي تستمر لثلاثة أسابيع.

وقد التقى الوفد عددا من المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع، اضافة إلى مجلسي النواب والشيوخ.

كما زار الوفد عدداً من المنظمات غير الحكومية التي تعنى بملفات ذات صلة بالشرق الأوسط والحوكمة والشفافية.