الهدنة تفتح "صفحة رئاسة الجمهورية"

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الأنباء الكويتية: دخلت هدنة الـ60 يوما المدرجة في الاتفاق بين إسرائيل والحكومة اللبنانية نيابة عن «حزب الله» حيز التنفيذ، لتطوى صفحة الحرب، وتفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد خاصة بـ«اليوم التالي» للحرب، لجهة حسابات الربح والخسارة.

إلا أن الصفحة الأولى جاءت في الملف السياسي الخاص بانتخاب رئيس للجمهورية وسد الشغور العائد لما بعد 31 أكتوبر 2022، بوصول المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان للقاء مسؤولين لبنانيين، والبحث في مبادرته التي عمل عليها طويلا في زيارات إلى بيروت وبلدان عدة بينها الولايات المتحدة الأميركية والسعودية والفاتيكان.