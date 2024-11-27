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حاولوا تهريب كميّة من حبوب الكبتاغون بطريقة احترافيّة!

27
NOVEMBER
2024
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة
البــــــلاغ التّالــــــي:
في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تهريب المخدرات وتوقيفهم، وضمن إطار الخطة التي وضعتها وحدة الشرطة القضائية الهادفة إلى مكافحة هذه الآفة على جميع الاراضي اللبنانية، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي حول قيام مجموعة بالتخطيط لتهريب كمية من حبوب الكبتاغون إلى احدى الدول العربية عبر توضيبها بطريقة احترافية داخل مقعد مخصص لممارسة التمارين الرياضية.
على الفور، باشرت دوريات المكتب الإجراءات اللازمة لكشف هوية المتورّطين، وإحباط العملية قبل تنفيذها.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تم تحديد هوية أحد أبرز افراد هذه الشبكة، ويدعى:
- ع. ز. (مواليد عام 1998، لبناني)
والذي تبين أنّه متورّط بعمليّتي تهريب كمية من حشيشة الكيف إلى احدى الدول الاوروبية عام ٢٠٢٣ بلغت زنتها /135/ كلغ تم احباطها من قبل المكتب المذكور، وتم توقيف بعض الاشخاص المتورّطين في حينه، الا انه تعذّر كشف هويته آنذاك.
بتاريخ 10/11/2024، وبعد متابعة دقيقة، تم نصب كمين محكم له في محلة عاليه حيث جرى توقيفه من قبل دوريات المكتب المذكور بالجرم المشهود، وضبطت المخدرات المنوي تهريبها البالغ وزنها /11/ كلغ من حبوب الكبتاغون، أي حوالي /60/ ألف حبة موّضبة في /61/ كيسًا، ومخبأة داخل المقعد بطريقة محترفة.
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه.
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ، والعمل مستمرّ لتوقيف جميع المتورّطين.
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