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كهرباء لبنان: بدء عمليات إصلاح ومسح الشبكة المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي

27
NOVEMBER
2024
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أعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان" في بيان، أنها "ومع توقف الأعمال العدائية للعدو الإسرائيلي صباح اليوم، بدأت على الفور بإطلاق عمليات إصلاح ومسح شاملة في مختلف المناطق اللبنانية المتضررة لإصلاح وتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالشبكة الكهربائية، وإعداد على أثرها خطة متكاملة للإصلاح والصيانة الشاملة وإعادة ربط جميع أوصال الشبكة على مستويي النقل والتوزيع في أسرع وقت ممكن.

وفي هذا الإطار، وكما تم إجراء مناورات على شبكة النقل لإعادة ربط محطة التحويل الرئيسية 220 ك.ف. في بعلبك وتغذيتها بالتيار الكهربائي يوم الأحد الواقع فيه 24/11/2024، فإنه من المرتقب اليوم انتهاء المناورات على الشبكة أيضا بما يسمح في إعادة ربط محطتي التحويل الرئيسيتين 66 ك.ف. في اللبوة والهرمل وتغذيتهما بالتيار الكهربائي مجددا، على أن تتبعها بالتوازي تباعا مختلف محطات التحويل الرئيسية الموضوعة قسرا خارج الخدمة.
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة وخلال فترة الظروف الصعبة الناتجة عن الأعمال العدائية التي شهدها لبنان، لم تتوقف فرقها الفنية في مديريات النقل والتوزيع، بالتعاون مع الشركات المتعهدة وبالتنسيق مع قيادة الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية كما والصليب الأحمر الدولي، عن تنفيذ الإصلاحات الضرورية على كل من شبكتي النقل والتوزيع ضمن الإمكانات المتاحة لديها في كل المناطق المتضررة على الأراضي اللبنانية، بهدف الحد من تأثير الأضرار على الشبكة الكهربائية وضمان استمرار توفير الخدمة للمواطنين بحده الأدنى قدر المستطاع، مع تأكيدها أن هدفها الأساسي كان ولا يزال في هذه المرحلة الصعبة والحساسة هو الحفاظ على استمرارية التغذية لأطول فترة ممكنة بحدود 4 إلى 6 ساعات يوميا، وتزويد المرافق الحيوية الأساسية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، مراكز إيواء وإغاثة، مستشفيات، إدارات رسمية...) في الطاقة الكهربائية لتسيير شؤون البلاد بما يسمح بعبور وتخطي المرحلة في أقل الخسائر الممكنة.


وفي هذه المناسبة، لا يسع مؤسسة كهرباء لبنان إلا وأن تتوجه بتحية تقدير وإجلال إلى جميع مستخدميها وعمالها الذين بذلوا جهودا جبارة واستثنائية خلال الأزمة رغم التحديات والمخاطر.
وتأسف وتترحم المؤسسة بشدة لاستشهاد ثلاثة من مستخدميها خلال هذه الفترة الصعبة، وتثمن تضحياتهم غاليا التي تجسد أعلى درجات الالتزام والشجاع، كما تعرب المؤسسة عن خالص تعازيها لجميع من فقدوا أحباءهم خلال هذه الأحداث الأليمة، وتتمنى الرحمة للشهداء والشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين.


وفي هذا السياق، ونظرا للحجم الكبير للأضرار التي تعرضت له مختلف المنشآت الكهربائية في لبنان سيما على مستويي النقل والتوزيع، تدعو مؤسسة كهرباء لبنان المجتمعين الدولي والعربي، وكذلك وكالات التمويل الدولية وصناديق التمويل العربية المهتمة والراغبة، إلى تقديم الدعم العيني اللازم للإسراع في عمليات الإصلاح وإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية على مستوى البلاد. إن هذا الدعم يشكل جزءا أساسيا من جهود إعادة الإعمار واستعادة البنية التحتية الكهربائية الحيوية التي يحتاجها لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.
وأخيرا، تؤكد مؤسسة كهرباء لبنان التزامها الكامل بخدمة المواطنين وتوفير الكهرباء بالرغم من كل التحديات، وتثمن دعم الجهات المحلية والدولية الذي يعزز قدرتها على تحقيق هذا الهدف".

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