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خطار لموظفي ومتطوعي الدفاع المدني: كنتم مثالا يحتذى في التضحية من أجل حماية الإنسان وتأمين السلامة العامة

27
NOVEMBER
2024
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توجه المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، في أمر اليوم الى جميع الموظفين والمتطوعين، وقال: "أيها الأبطال، عناصر الدفاع المدني، موظفين ومتطوعين، أتوجه إليكم اليوم، بتحية ممزوجة بالفخر والألم، ونحن نشهد انتهاء حرب ضارية عاشها وطننا الحبيب لبنان.

لقد أعلن وقف إطلاق النار، وبهذا نطوي صفحة قاسية حملت معها الكثير من الدمار والخسائر البشرية والمادية.

أتقدم بداية بأحر التعازي لذوي شهدائنا الأبطال، شهداء الدفاع المدني الذين رووا بدمائهم الزكية تراب هذا الوطن، وكتبوا ببطولاتهم أعظم معاني التضحية والإخلاص. رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته. كما أتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى الذين أصيبوا أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني النبيل.

أيها الأبطال، لقد أثبتم خلال هذه الحرب المدمرة، كما في كل الأزمات، أنكم أهل للثقة والمسؤولية، وأنكم الركيزة الصلبة التي يعتمد عليها الوطن في أحلك الظروف. إن جهودكم الجبارة في إنقاذ الأرواح، وإطفاء الحرائق، وإغاثة المتضررين، والعمل دون كلل أو ملل في ظل ظروف شديدة القسوة، ستظل محفورة في ذاكرة هذا الوطن وأبنائه.

أحيي شجاعتكم، تفانيكم، وروح التضامن التي ظهرت في كل مرحلة من مراحل هذه الأزمة. لقد كنتم مثالا يحتذى به في العمل الجماعي والتضحية من أجل حماية الإنسان وتأمين السلامة العامة.

اليوم، مع انتهاء الحرب، أمامنا جميعا مسؤولية كبيرة لنكون الى جانب المواطنين ونساهم في إعادة الطمأنينة الى نفوسهم.

في الختام، أشكركم فردا فردا، وأحثكم على مواصلة مسيرتكم النبيلة بعزيمة لا تعرف الكلل. أنتم فخر هذا الوطن وعماده في الأوقات العصيبة.
حماكم الله وحمى لبنان".

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