بعد إتفاق وقف إطلاق النار... قرار من الحلبي!

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أعلن وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، اليوم الأربعاء، أنه "بعد إعلان وقف العدوان ودخول البلاد في مرحلة وقف إطلاق النار، ستتابع وزارة التربية والتعليم العالي مهامها في تأمين التعليم وفقاً للمتغيرات على الأرض".

وأوضح الحلبي أن "المدارس الرسمية التي كانت معتمدة كمراكز للإيواء بدأت تشهد مغادرة الأهالي الذين تضررت منازلهم أو عادوا إليها، مما يتطلب تقييم الإصلاحات اللازمة لإعادة المدارس إلى وظائفها الطبيعية في تقديم التعليم".

وأكد أنه "بناء على تطور الأوضاع، سيتم استئناف التعليم الحضوري في المدارس والمؤسسات التربوية الخاصة، بالإضافة إلى استمرار التعليم عن بعد حتى نهاية العام الدراسي الحالي 2024، وذلك بسبب وجود العديد من العائلات في الخارج، كما ستستمر المدارس الرسمية، الثانويات، والمدارس المهنية التي تعمل بصورة طبيعية في تقديم التعليم ضمن دوامها المعتاد".

أما المدارس التي كانت مخصصة سابقًا للإيواء أو تعمل بنظام المداورة على مجموعتين أسبوعيًا، فستظل مغلقة حتى نهاية هذا الأسبوع، على أن تستأنف عملها التربوي ابتداءً من يوم الإثنين المقبل.

وقد دعا الحلبي مديري المدارس الرسمية إلى إجراء مسح وتقييم لواقع مدارسهم، وإبلاغ المناطق التربوية ومديريات التعليم المعنية بذلك.

وكلف الإدارة ووحدة الهندسة في الوزارة بمتابعة أوضاع الأبنية المدرسية وإعداد تقارير عن الإصلاحات اللازمة لتأهيلها تمهيدًا لإجراء الإصلاحات الضرورية.