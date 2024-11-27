عواد: نأمل أن تكون بداية للبنان جديد ينفض عن جناحيه رماد الدمار وتنبعث فيه الحياة كطائر الفينيق

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كتب نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الوطنية ربيع عواد عبر إكس: "نؤيد وقف إطلاق النار والأعمال العدائية آملين أن تكون بداية للبنان جديد ينفض عن جناحيه رماد الدمار وتنبعث فيه الحياة كطائر الفينيق. حان الوقت من أجل إعادة تأسيس وتكوين السلطة عبر إنتخاب رئيس للجمهورية وصولاً الى تشكيل الحكومة وملئ الشواغر في المراكز."

وأضاف: "لبنان له علينا، ومن أجله لابد من التلاقي والتشاور والتحاور بهدف الوصول الى وضع إستراتيجية دفاعية تحمي الجميع. الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والشكر لكل من ساعد وساهم وتطوّع معنا في إستقبال أهلنا، من الجنوب والبقاع وبيروت، في قضاء جبيل لاسيما وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، وقائمقام جبيل ناتالي مرعي ولجنة الكوارث، وأخص بالشكر شباب."