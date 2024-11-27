في الخيام... تعرض مجموعة صحافيين لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي!

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أفادت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن مجموعة من الصحافيين تعرضوا لإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي في منطقة الخيام جنوب لبنان أثناء تغطيتهم لانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة.



وأصيب مراسل "سبوتنيك"، عبد القادر الباي، بشظايا في قدمه وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وكان الصحافيون في مهمة لتغطية الأوضاع الميدانية في المنطقة عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ فجر اليوم.



في السياق ذاته، بدأت عودة السكان إلى قراهم وبلداتهم في جنوب لبنان بعد أن كانوا قد أجبروا على مغادرتها بسبب العدوان الإسرائيلي في الأسابيع الماضية. وكان الجيش الإسرائيلي قد حذر النازحين من العودة إلى مناطقهم قبل إشعارهم بالمواعيد الآمنة لذلك، مؤكداً أن القرار سيعتمد على الوضع الأمني.

يذكر أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في الساعة الرابعة فجر اليوم، بالتوقيت المحلي لبيروت. وقد رحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالاتفاق، داعين إلى استمراريته وتحقيق الاستقرار في المنطقة.