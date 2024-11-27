أبو زيد: نأمل انتهاء الحروب في لبنان ورؤية الشعب اللبناني المُتعَب ينعم بالسلام والأمن والازدهار

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كتب النائب السابق أمل أبو زيد عبر إكس: "مع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بعد ليلة تدميرية نأمل انتهاء الحروب في لبنان ورؤية الشعب اللبناني المُتعَب ينعم بالسلام والأمن والازدهار . وقد تابعنا صباحاً تعطش أهلنا النازحين للعودة إلى قراهم وتفقّد منازلهم سواء في الجنوب والبقاع أو في الضاحية مع الأمل بإعادة إعمار ما تهدّم من اجل تحقيق العودة سريعاً."

وأضاف: "ويبقى ضمن الأولويات اعادة تكوين السلطة بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كاملة المواصفات تواكب اليوم التالي للحرب وخطة الإعمار."