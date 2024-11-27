بري للبنانيين: نطوي لحظة تاريخية كانت الأخطر على لبنان هددت شعبه وتاريخه!

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وجه رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة متلفزة الى اللبنانيين، أكد فيها ان "هذه اللحظة إمتحان لكل اللبنانيين بجميع طوائفهم لإنقاذ بلادهم وحماية مؤسساتها الدستورية"، معلنا :"نطوي لحظة تاريخية كانت الأخطر على لبنان هددت شعبه وتاريخه"، وقال :" أن لبنان تمكن من إحباط مفاعيل العدوان الإسرائيلي".



ودعا الى الإسراع في إنتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدا "ان لبنان تمكن من إحباط مفاعيل العدوان الإسرائيلي". وقال :"أن الحرب أظهرت وجه لبنان الحقيقي في التلاحم والوحدة الوطنية".



وتوجه بري ب"التحية لشهيد الامة السيد حسن نصرالله الذي حملني أمانة المقاومة السياسية".

أضاف :"نحن في أشد الحاجة إلى الوحدة الوطنية بين جميع أبناء الشعب اللبناني".

وشكر كل من ساهم في وقف إطلاق النار"، مناشدا "كل الطوائف والقوى السياسية للحفاظ على لبنان أكثر قوة ووحدة".



ودعا بري النازحين للعودة إلى "مسقط رأسهم وإلى أرضهم التي لا تزداد منعة وشرفا إلا بوجودهم وحضورهم، وقال متوجها إليهم: "عودوا وأعيدوا الحياة إلى قراكم ومناطقكم".