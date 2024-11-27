أرسلان: التشبث بالأرض والعرض هو أول مدماكٍ لبناء الأوطان

A + A -

كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على منصّة "إكس": "في مثل هذه اللحظة من تاريخ بلادنا لا أستطيع إلا أن أحيي أهلنا واخواننا وأعزائنا أبناء الجنوب والبقاع والضاحية على صبرهم وتحملهم وتضحياتهم من أجل الوطن كل الوطن الذي كان عندهم فوق كل اعتبار…

عندما أراكم تعودون إلى قراكم وبلداتكم ومدنكم بهذا الحماس والعنفوان والعزة والثقة بالنفس رغم التدمير الممنهج الذي اعتمده العدو الغاشم بصورة وحشية على لبنان أرى الأمل بقيامة لبنان… التشبث بالأرض والعرض هو أول مدماكٍ لبناء الأوطان… أحييكم وأحيي عوائل الشهداء الصابرين الصامدين، وأتقدم بأحر التعازي لكل عائلة شهيد متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والعودة الآمنة للأسرى والمفقودين…

أما للمقاومين في الميدان ستبقون رمزاً للحرية والوطنية والسيادة والاستقلال، حفظكم الله وحماكم من كل مكروه

حمى الله لبنان!".