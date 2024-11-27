الأمطار مستمرة حتى هذا اليوم

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يتوقع هطول امطار خفيفة محلية في الفترة الصباحية والمسائية، تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1600 متر، ونحذرمن تكون الجليد ليلا على الطرق الجبلية التي تعلو عن ال 1400 متر.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: كتل هوائية باردة تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع بعض التقلبات ودرجات حرارة باردة دون معدلاتها الموسمية حتى مساء يوم الخميس المقبل ، حيث يستقر الطقس مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها يوم الأحد ، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة يوم الاثنين المقبل بمنخفض جوي ماطر مصدره ايطاليا والذي يقترب تدريجيا.

تحذير: تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1200 متر.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و 25 في بيروت، بين 13 و 23 في طرابلس، بين 8 و 20 في زحلة.



-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، يتحول بعد الظهر الى غائم ويتكون الضباب على المرتفعات، وتهطل أمطار متفرقة ومتقطعة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر، ويبقى خطر تكون الجليد ليلا وخلال ساعات الصباح الاولى على الطرق الجبلية التي تعلو عن ال 1300 متر. لذا نحذر من خطر الإنزلاقات.

الخميس:

غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يتوقع هطول امطار خفيفة محلية في الفترة الصباحية والمسائية، تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1600 متر، ونحذرمن تكون الجليد ليلا على الطرق الجبلية التي تعلو عن ال 1400 متر.

الجمعة:

قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة ، مع بقاء خطر تكون الجليد ليلا على الطرق الجبلية التي تعلو عن ال 1400 متر.

السبت:

قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة والتي تقارب معدلاتها الموسمية مع بقاء خطر تكون الجليد ليلا على الطرق الجبلية التي تعلو عن ال 1500 متر

-الحرارة على الساحل من 9 الى 19 درجة ، فوق الجبال من 3 الى 11 درجة ، في الداخل من 4 الى 15 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، سيء على المرتفعات بسبب الضباب اعتبارا من بعد الظهر.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 80%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

-الضغط الجوي: 768 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,22

-ساعة غروب الشمس: 16,30