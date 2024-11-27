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بيان من جيش العدو الإسرائيلي بشأن إطلاق النار تجاه كفركلا

27
NOVEMBER
2024
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كتبت رئيس قسم الإعلام العربي في جيش العدو الإسرائيلي ونائب قائد وحدة المتحدثين، كابتن إيلا، اليوم الأربعاء، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس" أنه "بتوجيه من المستوى السياسي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ صباح اليوم (الأربعاء) الساعة 04:00، والجيش الإسرائيلي يعمل وفقًا لذلك". وأضافت أن قوات الجيش الإسرائيلي متمركزة في مواقعها جنوب لبنان.

وأكدت إيلا أنه "خلال الساعة الأخيرة، رصدت قوات الجيش الإسرائيلي عدة مركبات في الأراضي اللبنانية، تقل مشتبهين داخل منطقة محظورة على الحركة. وقد أطلقت القوات النار لمنع وصولهم إلى المنطقة، مما دفع المشتبهين إلى الابتعاد".

وتابعت إيلا قائلة: "سلاح الجو على أهبة الاستعداد للعمل في كافة أنحاء لبنان، ومنظومة الدفاع الجوي في حالة تأهب قصوى. حتى هذه اللحظة، لا يوجد تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

واختتمت إيلا منشورها بالقول: "الجيش الإسرائيلي سيتحرك ضد أي جهة تحاول خرق اتفاق وقف إطلاق النار، ولن يسمح بالمساس بأمن سكان دولة إسرائيل".

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